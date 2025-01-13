Один из харьковских поездов станет быстрее: детали, изменения в расписании
Дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр – Харьков уже через неделю начнет ездить на 40 минут быстрее по обоим направлениям, сообщили в АО «Укрзалізниця».
Поезд Днепр – Харьков №824 курсирует ежедневно, кроме среды. Время отправления из Днепра – 16:09, прибытие в Харьков с 21 января – в 20:03 (вместо 20:46).
Поезд Харьков – Днепр №823 также курсирует ежедневно, кроме четверга. С 22 января отправление из Харькова будет осуществляться в 9:33 (вместо 9:42), а прибытие в Днепр – в 13:22 (вместо 14:11).
«На маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЭПЛ2Т с вагонами второго класса, отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов», — отметили в УЗ.
Билеты на поезд доступны в приложении Укрзалізниці, на сайте и в чат-боте.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Днепр, маршрут, поезд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр – Харьков уже через неделю начнет ездить на 40 минут быстрее по обоим направлениям, сообщили в АО «Укрзалізниця».".