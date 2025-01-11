Утреннюю электричку в Харьков вернули на маршрут
Фото: Укрзалізниця
Электропоезд, который отправляется из Слатино в Харьков в 05:18 утра, вновь доступен для пассажиров.
Хорошую новость для жителей области, которым нужно быть на работе в Харькове рано утром, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
«По нашему ходатайству руководством ЮЖД восстановлен утренний электропоезд Слатино — Харьков. Маршрут немного изменен, однако снова появилась возможность утром ехать в город по железной дороге», — написал Гололобов в Telegram.
Он также опубликовал расписание остановок этой электрички на всех станциях по пути следования.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 19:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезд, который отправляется из Слатино в Харьков в 05:18 утра, вновь доступен для пассажиров".