Утреннюю электричку в Харьков вернули на маршрут

Электропоезд, который отправляется из Слатино в Харьков в 05:18 утра, вновь доступен для пассажиров.

Хорошую новость для жителей области, которым нужно быть на работе в Харькове рано утром, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«По нашему ходатайству руководством ЮЖД восстановлен утренний электропоезд Слатино — Харьков. Маршрут немного изменен, однако снова появилась возможность утром ехать в город по железной дороге», — написал Гололобов в Telegram.

Он также опубликовал расписание остановок этой электрички на всех станциях по пути следования.