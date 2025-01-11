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Утреннюю электричку в Харьков вернули на маршрут

Транспорт 19:43   11.01.2025
Оксана Горун
Утреннюю электричку в Харьков вернули на маршрут Фото: Укрзалізниця

Электропоезд, который отправляется из Слатино в Харьков в 05:18 утра, вновь доступен для пассажиров.

 Хорошую новость для жителей области, которым нужно быть на работе в Харькове рано утром, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«По нашему ходатайству руководством ЮЖД восстановлен утренний электропоезд Слатино — Харьков. Маршрут немного изменен, однако снова появилась возможность утром ехать в город по железной дороге», — написал Гололобов в Telegram.

Он также опубликовал расписание остановок этой электрички на всех станциях по пути следования.

Слатино - Харьков, электричка в 05:18 утра

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 19:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электропоезд, который отправляется из Слатино в Харьков в 05:18 утра, вновь доступен для пассажиров".