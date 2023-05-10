«Это не ремонт» — мэр Дергачей пояснил, что делают с дорогами в городе
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко обратился к жителям Дергачей.
«В рамках подготовки к ремонту асфальтного покрытия в Дергачах коммунальщики выполняют предварительную засыпку ям на некоторых участках, в частности, на улице 1 Мая и на площади Привокзальной. Обратите внимание, что это не ремонтные работы! Это временные меры, направленные на улучшение передвижения по улицам города до начала ремонтных работ», — сообщил Задоренко в telegram.
Когда именно начнутся ремонтные работы, мэр Дергачей не уточнил.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко обратился к жителям Дергачей".