Электричка Харьков – Дергачи – Новая Казачья возвращается на маршрут: график
С 8 мая возобновляется пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Харьков – Дергачи – Новая Казачья.
Из-за пуска поездов отменили рейсовые автобусы из Дергачев в Казачью Лопань, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Напомним, с 24 апреля по 7 мая в Харьковской области было приостановлено железнодорожное сообщение между городом Дергачи и селом Новая Казачья. Причина – запланированный капитальный ремонт железобетонного моста на участке Харьков – Казачья Лопань.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 мая возобновляется пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Харьков – Дергачи – Новая Казачья.".