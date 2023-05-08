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Электричка Харьков – Дергачи – Новая Казачья возвращается на маршрут: график

Общество 15:58   08.05.2023
Виктория Яковенко
Электричка Харьков – Дергачи – Новая Казачья возвращается на маршрут: график

С 8 мая возобновляется пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Харьков – Дергачи – Новая Казачья.

Из-за пуска поездов отменили рейсовые автобусы из Дергачев в Казачью Лопань, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

Напомним, с 24 апреля по 7 мая в Харьковской области было приостановлено железнодорожное сообщение между городом Дергачи и селом Новая Казачья. Причина – запланированный капитальный ремонт железобетонного моста на участке Харьков – Казачья Лопань.

 

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8 мая возобновляется пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Харьков – Дергачи – Новая Казачья.".