Электричка Харьков – Дергачи – Новая Казачья возвращается на маршрут: график

С 8 мая возобновляется пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Харьков – Дергачи – Новая Казачья.

Из-за пуска поездов отменили рейсовые автобусы из Дергачев в Казачью Лопань, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, с 24 апреля по 7 мая в Харьковской области было приостановлено железнодорожное сообщение между городом Дергачи и селом Новая Казачья. Причина – запланированный капитальный ремонт железобетонного моста на участке Харьков – Казачья Лопань.