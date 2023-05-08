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Електричка Харків – Дергачі – Нова Козача повертається на маршрут. Розклад.

Суспільство 15:58   08.05.2023
Вікторія Яковенко
Електричка Харків – Дергачі – Нова Козача повертається на маршрут. Розклад.

З 8 травня відновлюється приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.

Через пуск потягів скасували рейкові автобуси із Дергачів до Козачої Лопані, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, з 24 квітня по 7 травня у Харківській області було призупинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача. Причина – запланований капітальний ремонт залізобетонного мосту на ділянці Харків – Козача Лопань.

 

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8 травня відновлюється приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.".