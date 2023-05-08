Електричка Харків – Дергачі – Нова Козача повертається на маршрут. Розклад.

З 8 травня відновлюється приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.

Через пуск потягів скасували рейкові автобуси із Дергачів до Козачої Лопані, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, з 24 квітня по 7 травня у Харківській області було призупинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача. Причина – запланований капітальний ремонт залізобетонного мосту на ділянці Харків – Козача Лопань.