Електричка Харків – Дергачі – Нова Козача повертається на маршрут. Розклад.
З 8 травня відновлюється приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.
Через пуск потягів скасували рейкові автобуси із Дергачів до Козачої Лопані, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Нагадаємо, з 24 квітня по 7 травня у Харківській області було призупинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача. Причина – запланований капітальний ремонт залізобетонного мосту на ділянці Харків – Козача Лопань.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8 травня відновлюється приміське залізничне сполучення за маршрутом Харків – Дергачі – Нова Козача.".