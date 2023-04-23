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На Дергачівщині два тижні не ходитиме електричка. Розклад автобуса

Суспільство 16:15   23.04.2023
Олена Нагорна
На Дергачівщині два тижні не ходитиме електричка. Розклад автобуса

З 24 квітня по 7 травня у Харківській області буде припинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Причина, за його словами, – запланований капітальний ремонт залізобетонного мосту на ділянці Харків – Козача Лопань.

Як зазначив Задоренко, на цей період запускається автобусний маршрут із Дергачів (площа Привокзальна) – до селища Козача Лопань (з виїздом/заїздом в Харків першого та останнього рейсів).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 16:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 24 квітня по 7 травня у Харківській області буде припинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача.".