На Дергачівщині два тижні не ходитиме електричка. Розклад автобуса
З 24 квітня по 7 травня у Харківській області буде припинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача.
Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Причина, за його словами, – запланований капітальний ремонт залізобетонного мосту на ділянці Харків – Козача Лопань.
Як зазначив Задоренко, на цей період запускається автобусний маршрут із Дергачів (площа Привокзальна) – до селища Козача Лопань (з виїздом/заїздом в Харків першого та останнього рейсів).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 16:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 24 квітня по 7 травня у Харківській області буде припинено залізничне сполучення між містом Дергачі та селом Нова Козача.".