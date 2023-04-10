З Харкова запускають автобус у Циркуни, а в Липці буде більше рейсів – ХОВА

З 11 квітня збільшується кількість рейсів автобусного маршруту № 1163 Харків – Липці, а з 13 квітня буде відновлено маршрут № 1628 Харків – Циркуни.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“Враховуючи особливості воєнного стану на території міста Харкова та області, зокрема безпосередню близькість до кордонів з країною-агресором та проведення на деокупованих територіях розмінування, відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово з урахуванням ремонту автомобільних доріг та мостів“, – коментують в управлінні транспорту ХОВА.