З Харкова запускають автобус у Циркуни, а в Липці буде більше рейсів – ХОВА
З 11 квітня збільшується кількість рейсів автобусного маршруту № 1163 Харків – Липці, а з 13 квітня буде відновлено маршрут № 1628 Харків – Циркуни.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
“Враховуючи особливості воєнного стану на території міста Харкова та області, зокрема безпосередню близькість до кордонів з країною-агресором та проведення на деокупованих територіях розмінування, відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово з урахуванням ремонту автомобільних доріг та мостів“, – коментують в управлінні транспорту ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11 квітня збільшується кількість рейсів автобусного маршруту № 1163 Харків – Липці, а з 13 квітня буде відновлено маршрут № 1628 Харків – Циркуни.".