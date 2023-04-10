Из Харькова запускают автобус в Циркуны, а в Липцы будет больше рейсов — ХОВА

С 11 апреля увеличивается количество рейсов автобусного маршрута № 1163 Харьков — Липцы, а с 13 апреля будет восстановлен маршрут № 1628 Харьков — Циркуны.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«Учитывая особенности военного положения на территории города Харькова и области, в частности непосредственную близость к границам со страной-агрессором и проведение на деоккупированных территориях разминирования, восстановление автобусных маршрутов происходит постепенно с учетом ремонта автомобильных дорог и мостов», — комментируют в управлении транспорта ХОВА.

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