Автобус из Харькова до Липцев начнет курсировать с завтрашнего дня. Расписание

11 апреля запускают автобус из Харькова до Липецкой громады, сообщил нардеп Павел Якименко.

С 11 апреля между Харьков и селом Липцы Харьковского района будет курсировать рейсовый пассажирский автобус №1163.

Автобус будет ходить ежедневно. С понедельника по субботу планируют 11 рейсов из Липцев на станцию метро «Героев труда» в Харькове. В воскресенье автобус будет совершать 9 рейсов.