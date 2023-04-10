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Автобус из Харькова до Липцев начнет курсировать с завтрашнего дня. Расписание

Общество 14:35   10.04.2023
Оксана Якушко
Автобус из Харькова до Липцев начнет курсировать с завтрашнего дня. Расписание

11 апреля запускают автобус из Харькова до Липецкой громады, сообщил нардеп Павел Якименко.

С 11 апреля между Харьков и селом Липцы Харьковского района будет курсировать рейсовый пассажирский автобус №1163.

Автобус будет ходить ежедневно. С понедельника по субботу планируют 11 рейсов из Липцев на станцию метро «Героев труда» в Харькове. В воскресенье автобус будет совершать 9 рейсов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 14:35;

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