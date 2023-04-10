Автобус из Харькова до Липцев начнет курсировать с завтрашнего дня. Расписание
11 апреля запускают автобус из Харькова до Липецкой громады, сообщил нардеп Павел Якименко.
С 11 апреля между Харьков и селом Липцы Харьковского района будет курсировать рейсовый пассажирский автобус №1163.
Автобус будет ходить ежедневно. С понедельника по субботу планируют 11 рейсов из Липцев на станцию метро «Героев труда» в Харькове. В воскресенье автобус будет совершать 9 рейсов.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 апреля запускают автобус из Харькова до Липецкой громады, сообщил нардеп Павел Якименко.".