Автобус до Харкова від Липців почне курсувати від завтра. Розклад

11 квітня запускають автобус із Харкова до Липецької громади, повідомив нардеп Павло Якименко.

З 11 квітня між Харків та селом Липці Харківського району курсуватиме рейсовий пасажирський автобус №1163.

Автобус ходитиме щодня. З понеділка по суботу планують 11 рейсів із Липців до станції метро «Героїв праці» у Харкові. У неділю автобус здійснюватиме 9 рейсів.

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