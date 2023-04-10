Автобус до Харкова від Липців почне курсувати від завтра. Розклад
11 квітня запускають автобус із Харкова до Липецької громади, повідомив нардеп Павло Якименко.
З 11 квітня між Харків та селом Липці Харківського району курсуватиме рейсовий пасажирський автобус №1163.
Автобус ходитиме щодня. З понеділка по суботу планують 11 рейсів із Липців до станції метро «Героїв праці» у Харкові. У неділю автобус здійснюватиме 9 рейсів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 14:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 квітня запускають автобус із Харкова до Липецької громади, повідомив нардеп Павло Якименко. ".