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Автобус до Харкова від Липців почне курсувати від завтра. Розклад

Суспільство 14:35   10.04.2023
Оксана Якушко
Автобус до Харкова від Липців почне курсувати від завтра. Розклад

11 квітня запускають автобус із Харкова до Липецької громади, повідомив нардеп Павло Якименко.  

З 11 квітня між Харків та селом Липці Харківського району курсуватиме рейсовий пасажирський автобус №1163.

Автобус ходитиме щодня. З понеділка по суботу планують 11 рейсів із Липців до станції метро «Героїв праці» у Харкові. У неділю автобус здійснюватиме 9 рейсів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 квітня запускають автобус із Харкова до Липецької громади, повідомив нардеп Павло Якименко.  ".