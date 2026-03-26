Ворота до Харкова: у Хартії розповіли про розстановку сил під Липцями (відео)

Записано 18:57   26.03.2026
Олена Нагорна
Ворота до Харкова: у Хартії розповіли про розстановку сил під Липцями (відео)

Російські війська, які у травні 2024 року підійшли до околиць Липців, зараз відкинуті на 5 кілометрів від села. Українські захисники “поступово мають успіхи у просуванні”, розповів в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ “Хартія” із позивним “Рисак”.

Відповідаючи на питання, чи вдалося Силам оборони остаточно перехопити ініціативу в районі Липців, він зазначив, що коли “хартійці” зайшли на цей напрямок 12 травня 2024 року, росіяни вже були на околицях села.

“Наразі ми відкинули ворога на 5 кілометрів від самих Липців, зайняли панівні висоти, вигідні для підрозділів Сил оборони позиції. І поступово маємо успіхи у просуванні на цьому напрямку. Тому ворог не має зараз успіхів в нашому напрямку, не може просунутися. Наші бійці стійко та кріпко зайняли визначені для них позиції і знищують ворога ще до того, як він наближається до наших передових позицій”, — розповів командир.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 18:57;

