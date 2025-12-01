Як за рік змінилась тактика ворога в районі Липців, розповіли в «Хартії»
Ситуація на Липцівському напрямку дуже динамічна, розповів в етері нацмарафону начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» з позивним «Мел».
«Ми постійно спостерігаємо за ворогом, він весь час проводить певні перегрупування, підтягує резерви на передні позиції, але ми знешкоджуємо ці моменти для того, щоб він не спричинив будь-яких просувань на нашому напрямку. Тактика його дещо змінилась за останній рік. Він зрозумів, що великими колонами він зайти не зможе, але все одно він намагається постійно, але наші сили стримують його натиск», – підкреслив «Мел».
Він зазначив, що українські воїни чітко тримають оборону. І сподівається, що будуть рухатися тільки вперед.
«Ми постійно намагаємось робити певні маневри, щоб повернути кожний клаптик нашої землі. Тому весь час плануємо і здійснюємо кроки вперед», – сказав «Мел».
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: "Путін активно бреше про Куп'янськ": яка реальна цінність міста для РФ
