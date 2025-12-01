Как за год изменилась тактика врага в районе Липцев, рассказали в «Хартии»

Ситуация на Липцевском направлении очень динамичная, рассказал в эфире нацмарафона начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Мел».

«Мы постоянно наблюдаем за врагом, он все время проводит определенные перегруппировки, подтягивает резервы на передние позиции, но мы обезвреживаем эти моменты для того, чтобы они не повлияли на какие-либо продвижения на нашем направлении. Тактика его изменилась за последний год. Он понял, что большими колоннами он зайти не сможет, но все равно он старается постоянно, но наши силы сдерживают его давление», — подчеркнул «Мэл».

Он отметил, что украинские воины четко держат оборону. И надеется, что будут двигаться только вперед.

«Мы постоянно стараемся делать определенные маневры, чтобы вернуть каждый клочок нашей земли. Поэтому все время планируем и предпринимаем шаги вперед», — сказал «Мэл».

