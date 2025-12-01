«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона предположил, что на данный момент Купянск важен для РФ лишь с политической точки зрения.

«Если раньше речь шла о каком-то железнодорожном узле, в том числе. Сейчас, скорее, речь идет о том, что это самый большой город Харьковщины, где был проведен так называемый референдум. Ну, еще до того, как они убежали отсюда. Потому им было бы так красиво сюда вернуться. Конечно, судя по тому, насколько Путин сам активно лжет о Купянске, им очень хочется показать, что вот у них есть продвижение на ряде направлений, в том числе большое продвижение на Харьковщине, и для этого нужно назвать какой-то населенный пункт, хотя бы который можно найти на карте, в том числе американцам», – объяснил Трегубов.

При этом он отметил, что с приходом зимы не стоит ожидать ослабление штурмов РФ на Купянском направлении. При этом, для ВСУ важно, чтобы не было тумана – была ясная погода.

«Если говорить о бронетехнике, которая обычно тоже имеет свои особенности использования в очень холодную погоду, то она и так сейчас активно не используется, поэтому здесь вряд ли можно говорить о чем-то существенном. Поэтому мне кажется, что в первую очередь сейчас речь пойдет и о ясности, о возможности применения БпЛА, и о температуре, как возможность делать длинные пехотные переходы», – добавил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»