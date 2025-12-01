Live

«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ

Украина 11:19   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ Скриншот

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона предположил, что на данный момент Купянск важен для РФ лишь с политической точки зрения.

«Если раньше речь шла о каком-то железнодорожном узле, в том числе. Сейчас, скорее, речь идет о том, что это самый большой город Харьковщины, где был проведен так называемый референдум. Ну, еще до того, как они убежали отсюда. Потому им было бы так красиво сюда вернуться. Конечно, судя по тому, насколько Путин сам активно лжет о Купянске, им очень хочется показать, что вот у них есть продвижение на ряде направлений, в том числе большое продвижение на Харьковщине, и для этого нужно назвать какой-то населенный пункт, хотя бы который можно найти на карте, в том числе американцам», – объяснил Трегубов.

При этом он отметил, что с приходом зимы не стоит ожидать ослабление штурмов РФ на Купянском направлении. При этом, для ВСУ важно, чтобы не было тумана – была ясная погода.

«Если говорить о бронетехнике, которая обычно тоже имеет свои особенности использования в очень холодную погоду, то она и так сейчас активно не используется, поэтому здесь вряд ли можно говорить о чем-то существенном. Поэтому мне кажется, что в первую очередь сейчас речь пойдет и о ясности, о возможности применения БпЛА, и о температуре, как возможность делать длинные пехотные переходы», – добавил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: СБУ и СОУ смогли вывезти людей из центральной части Купянска – Канашевич

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света, бои, обстрелы
Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света, бои, обстрелы
01.12.2025, 09:03
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
01.12.2025, 06:00
Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
30.11.2025, 19:30
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 17:37
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
30.11.2025, 14:17
«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ
«Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ
01.12.2025, 11:19

Новости по теме:

30.11.2025
О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку
26.11.2025
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
09.11.2025
Генштаб сообщил, где пытались прорваться россияне на Харьковщине
07.11.2025
Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб
07.11.2025
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Путин активно врет о Купянске»: какая реальная ценность города для РФ», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 11:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент Купянск важен для РФ лишь с политической точки зрения.".