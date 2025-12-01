“Путін активно бреше про Куп’янськ”: яка реальна цінність міста для РФ

Начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону припустив, що зараз Куп’янськ важливий для РФ лише з політичної точки зору.

“Якщо раніше мова йшла про якийсь там залізничний вузол, в тому числі. То зараз, скоріш, мова йде про те, що це найбільше місто Харківщини, де був проведений так званий референдум. Ну, ще до того, як вони звідси втекли. Тому їм було б так красиво сюди повернутися. Звісно, судячи з того, наскільки Путін сам активно бреше про Куп’янськ, їм дуже хочеться показати, що ось у них є просування на низці напрямків, в тому числі велике просування на Харківщині, і для цього треба назвати якийсь населений пункт, хоча б який можна знайти на карті, в тому числі американцям”, – пояснив Трегубов.

При цьому він зазначив, що з приходом зими не варто очікувати на ослаблення штурмів РФ на Куп’янському напрямку. Тим часом для ЗСУ важливо, щоб не було туману – була ясна погода.

“Якщо говорити про бронетехніку, яка зазвичай теж має свої особливості використання в дуже холодну погоду, то вона і так зараз активно не використовується, тому тут навряд чи можна говорити про щось суттєве. Тому мені здається, що насамперед зараз йтиметься і про ясність, про можливість застосування БпЛА, і про температуру, як можливість робити довгі піхотні переходи”, – додав Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”