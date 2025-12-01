СБУ та СОУ змогли вивезти людей із центральної частини Куп’янська – Канашевич
Подробиці евакуації розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
За його інформацією, Служба безпеки України спільно з українськими військовими вивезла мешканців Куп’янська на безпечні території.
“Волонтерські групи доправили тринадцять мешканців району в місто Харків, де їм буде надана вся необхідна первинна допомога”, – уточнив Канашевич.
Нагадаємо, напередодні в Інституті вивчення війни повідомляли про незначне просування росіян на Куп’янщині. Так, за даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська) під час механізованого штурму. Вранці 1 грудня у Генштабі ЗСУ поінформували, що на Куп’янському напрямку протягом доби боїв не було.
1 Грудня 2025 в 10:47