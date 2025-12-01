Четверо постраждалих: чим била РФ по регіону, повідомив Синєгубов

У ранковому зведенні за 1 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських атак на Харківщині.

“У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний і 39-річний чоловіки; у с. Мартове Печенізької громади постраждали 47-річна і 74-річна жінки. Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп’янськ 26 жовтня”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

три КАБи;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

чотири fpv-дрони;

п’ять БпЛА (тип встановлюється).

“у Богодухівському районі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), два приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка), два автомобілі (сел. Золочів), два приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, два автомобілі (с. Клинова-Новоселівка)”, – пише начальник ХОВА.

У Харківському районі через обстріли пошкоджено авто, а в Чугуївському – приватні будинки та склади.