Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі
Вранці 1 грудня в Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом доби на Харківщині було три бої.
Ворог атакував тричі на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Синельникового.
Тим часом на Куп’янському – росіяни не штурмували позиції СОУ.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
