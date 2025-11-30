Live

Цілий день окупанти били по Золочівщині (фото)

Події 20:55   30.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Віктор Коваленко

Про атаки росіян сьогодні, 30 листопада, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, перші “прильоти” по Золочівщині зафіксували близько 12:00.

Тоді протягом 20 хвилин артилерією та FPV-дронами ворог бив по селу Одноробівка. Внаслідок атак пошкоджені п’ять багатоповерхівок енерго- та газомережі. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

“Фахівці та місцеві волонтери відновлюють інфраструктуру та консервують руйнування”, – уточнив Коваленко.

Близько 13:00 дісталося Золочеву. Внаслідок ударів пошкоджений автокран та вантажівка.

Обстріл Золочева 30 листопада 2025
Фото: Віктор Коваленко

Вже ввечері близько 16:00 FPV-дрони росіян полетіли на Клинову-Новоселівку. Пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі, енергомережі та авто. Інформації щодо постраждалих також немає, додав Коваленко.


