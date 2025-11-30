Цілий день окупанти били по Золочівщині (фото)
Про атаки росіян сьогодні, 30 листопада, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, перші “прильоти” по Золочівщині зафіксували близько 12:00.
Тоді протягом 20 хвилин артилерією та FPV-дронами ворог бив по селу Одноробівка. Внаслідок атак пошкоджені п’ять багатоповерхівок енерго- та газомережі. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
“Фахівці та місцеві волонтери відновлюють інфраструктуру та консервують руйнування”, – уточнив Коваленко.
Близько 13:00 дісталося Золочеву. Внаслідок ударів пошкоджений автокран та вантажівка.
Вже ввечері близько 16:00 FPV-дрони росіян полетіли на Клинову-Новоселівку. Пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі, енергомережі та авто. Інформації щодо постраждалих також немає, додав Коваленко.
