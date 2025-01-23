КАБи атакували Золочівщину: що відомо про «прильоти»

23 січня о 12:20 авіація РФ вдарила двома КАБами по Золочівській громаді на Харківщині.

Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, влучання зафіксували поблизу сіл Уди та Розсохувате, передає місцеве видання «Зоря».

Інформації про постраждалих та руйнування наразі не надходило.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що РФ із самого ранку обстрілює Харківщину. Зокрема, під ударами були Новоселівка, Литвинове та Підлиман. Внаслідок обстрілів сталися пожежі, а також пошкоджена лінія електромереж.

Напередодні голова ГУНП в Харківській області Петро Токар заявив, що одна керована авіабомба коштує 48 тисяч доларів. Проте зменшення кількості КАБів у небі над Харковом Токар пояснив не ціною бомби, а іншими проблемами окупантів: виснаженістю та обмеженістю льотного ресурсу. При цьому там, де йдуть активні бойові дії, КАБи нікуди не поділися.