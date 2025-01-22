БпЛА «Молния» коштує $300, авіабомба – $48 тисяч – голова ГУНП Харківщини
З початку 2025 року по Харківщині прилетіли шість БпЛА типу «Молния». Це дуже дешевий засіб ураження, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.
«Якщо проводити аналогію з авіабомбами, то по неперевіреній інформації, вартість одного БпЛА «Молния-1» – 300 доларів, а одна авіабомба коштує 48 тисяч доларів. БпЛА настільки неточний, що використовувати для ураження військових об’єктів – недоцільно. Ми розуміємо, що використання цього БпЛА – це терор населення. Запускають їх великими групами, від 10 до 12 штук. Однак завдяки нашим сил ППО, долітають одна або дві», – розповів Токар.
Голова облуправління Нацполіції також припустив, чому окупанти стали менше використовувати КАБів.
«Мені здається, що росіяни виснажились. І обмеженість льотного ресурсу не дозволяє їм використовувати авіабомби для ураження об’єктів. Ми помічаємо: там де зараз йдуть активні бойові дії, там КАБи використовуються», – сказав Токар.
Він також зазначив, що фіксують тенденцію «полювання за поліцейськими». Зокрема, лише за минулу добу постраждали п’ять правоохоронців.
«Наразі усі перебувають у лікувальних закладах. Стан – середньої важкості. Як тільки вони (окупанти- ред.) бачать авто брендований з мигалками, а також з будь-якими наліпками, що це поліція, вони намагаються його уразити FPV-дронами або іншими засобами», – повідомив Токар.
Тож, останнім часом для роботи копи використовують авто прихованого типу, без будь-яких логотипів.
Читайте також: Загинув полковник поліції, який отримав поранення після удару по Харкову 1.11
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, БпЛА Молния, Токарь, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «БпЛА «Молния» коштує $300, авіабомба – $48 тисяч – голова ГУНП Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку 2025 року по Харківщині прилетіли шість БпЛА типу «Молния». Це дуже дешевий засіб ураження.".