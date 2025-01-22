БпЛА «Молния» коштує $300, авіабомба – $48 тисяч – голова ГУНП Харківщини

З початку 2025 року по Харківщині прилетіли шість БпЛА типу «Молния». Це дуже дешевий засіб ураження, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

«Якщо проводити аналогію з авіабомбами, то по неперевіреній інформації, вартість одного БпЛА «Молния-1» – 300 доларів, а одна авіабомба коштує 48 тисяч доларів. БпЛА настільки неточний, що використовувати для ураження військових об’єктів – недоцільно. Ми розуміємо, що використання цього БпЛА – це терор населення. Запускають їх великими групами, від 10 до 12 штук. Однак завдяки нашим сил ППО, долітають одна або дві», – розповів Токар.

Голова облуправління Нацполіції також припустив, чому окупанти стали менше використовувати КАБів.

«Мені здається, що росіяни виснажились. І обмеженість льотного ресурсу не дозволяє їм використовувати авіабомби для ураження об’єктів. Ми помічаємо: там де зараз йдуть активні бойові дії, там КАБи використовуються», – сказав Токар.

Він також зазначив, що фіксують тенденцію «полювання за поліцейськими». Зокрема, лише за минулу добу постраждали п’ять правоохоронців.

«Наразі усі перебувають у лікувальних закладах. Стан – середньої важкості. Як тільки вони (окупанти- ред.) бачать авто брендований з мигалками, а також з будь-якими наліпками, що це поліція, вони намагаються його уразити FPV-дронами або іншими засобами», – повідомив Токар.

Тож, останнім часом для роботи копи використовують авто прихованого типу, без будь-яких логотипів.