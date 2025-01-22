Загинув полковник поліції, який отримав поранення після удару по Харкову 1.11

22 січня зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина, повідомив колишній голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Тимошко зазначив, що Іванчишин отримав поранення 1 листопада торік і весь цей час лікарі боролися за його життя.

«Я побачив його першого, коли 24.02.2022 о 13:30 зайшов у главу поліції, і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами і віддавав всього себе задля людей. Для мене було Честю працювати і дружити з ним. Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина», – написав Тимошко.

4 листопада Володимир Тимошко повідомляв журналістам, що внаслідок удару РФ Ігор Іванчишин втратив 3,5 літри крові, передає «Укрінформ». У нього були дуже тяжкі травми ніг, тулуба, обличчя та переломи.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року близько 16:00 по Харкову вдарили ракети С-300. Удар прийшовся по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще близько 40 поліціянтів і четверо цивільних отримали поранення. Пізніше у лікарні загинув майор поліції Олександр Ковтун.