Загинув полковник поліції, який отримав поранення після удару по Харкову 1.11
22 січня зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина, повідомив колишній голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Тимошко зазначив, що Іванчишин отримав поранення 1 листопада торік і весь цей час лікарі боролися за його життя.
«Я побачив його першого, коли 24.02.2022 о 13:30 зайшов у главу поліції, і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами і віддавав всього себе задля людей. Для мене було Честю працювати і дружити з ним. Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина», – написав Тимошко.
4 листопада Володимир Тимошко повідомляв журналістам, що внаслідок удару РФ Ігор Іванчишин втратив 3,5 літри крові, передає «Укрінформ». У нього були дуже тяжкі травми ніг, тулуба, обличчя та переломи.
Нагадаємо, 1 листопада 2024 року близько 16:00 по Харкову вдарили ракети С-300. Удар прийшовся по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще близько 40 поліціянтів і четверо цивільних отримали поранення. Пізніше у лікарні загинув майор поліції Олександр Ковтун.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 січня зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина, повідомив колишній голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".