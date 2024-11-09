У лікарні помер майор поліції, який був поранений через обстріл Харкова 1.11
Майор поліції Олександр Ковтун помер у лікарні після удару по місцю дислокації поліціянтів у Харкові 1 листопада.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок обстрілу чоловік отримав численні осколкові поранення.
«Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув наш колега полковник поліції Андрій Матвієнко. У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя», – зазначили правоохоронці.
Поліціянту було 44 роки. В нього залишилися дружина, 20-річна донька та 18-річний син.
Нагадаємо, 1 листопада, у п’ятницю, близько 16:00 по Харкову вдарили ракети С-300. Удар прийшовся по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 40 поліціянтів і четверо цивільних поранені.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майор поліції Олександр Ковтун помер у лікарні після удару по місцю дислокації поліціянтів у Харкові 1 листопада.".