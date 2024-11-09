В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11
Майор полиции Александр Ковтун умер в больнице после удара по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обстрела мужчина получил многочисленные осколочные ранения.
«В тот день ранения получили 36 полицейских, на месте удара погиб наш коллега полковник полиции Андрей Матвиенко. В тяжелом состоянии Александра доставили в больницу. Больше недели медики боролись за его жизнь», — отметили правоохранители.
Полицейскому было 44 года. У него остались жена, 20-летняя дочь и 18-летний сын.
Напомним, 1 ноября, в пятницу, около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 40 полицейских и четверо гражданских ранены.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Майор полиции Александр Ковтун умер в больнице после удара по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября.".