В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11

Майор полиции Александр Ковтун умер в больнице после удара по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обстрела мужчина получил многочисленные осколочные ранения.

«В тот день ранения получили 36 полицейских, на месте удара погиб наш коллега полковник полиции Андрей Матвиенко. В тяжелом состоянии Александра доставили в больницу. Больше недели медики боролись за его жизнь», — отметили правоохранители.

Полицейскому было 44 года. У него остались жена, 20-летняя дочь и 18-летний сын.

Напомним, 1 ноября, в пятницу, около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 40 полицейских и четверо гражданских ранены.