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В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11

Общество 13:26   09.11.2024
Виктория Яковенко
В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11 Фото: ГУНП в Харьковской области

Майор полиции Александр Ковтун умер в больнице после удара по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обстрела мужчина получил многочисленные осколочные ранения.

«В тот день ранения получили 36 полицейских, на месте удара погиб наш коллега полковник полиции Андрей Матвиенко. В тяжелом состоянии Александра доставили в больницу. Больше недели медики боролись за его жизнь», — отметили правоохранители.

Полицейскому было 44 года. У него остались жена, 20-летняя дочь и 18-летний сын.

Напомним, 1 ноября, в пятницу, около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 40 полицейских и четверо гражданских ранены.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Майор полиции Александр Ковтун умер в больнице после удара по месту дислокации полицейских в Харькове 1 ноября.".