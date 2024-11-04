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В Харькове простились с полковником полиции, погибшим из-за удара РФ (фото)

Общество 15:36   04.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове простились с полковником полиции, погибшим из-за удара РФ (фото) Фото: Владимир Тимошко

Сегодня, 4 ноября, в последний путь провели полковника полиции Андрея Матвиенко, погибшего 1 ноября в результате ракетного удара оккупантов по Харькову.

«Его жизнь оборвалась 1 ноября. Рашисты ударили двумя ракетами С-400 по месту дислокации полицейских в центре Харькова. От полученных травм он погиб мгновенно. Еще 36 его коллег получили ранения. Андрею навсегда 43. Для всех нас это огромная и болезненная потеря. Он был искренним, дружелюбным, надежным другом, опытным специалистом», — написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

На церемонию прощания пришли коллеги погибшего, его друзья и родные, а также небезразличные горожане. Похоронили Матвиенко рядом с отцом. У него осталась жена и мать, отметил Тимошко.

в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Владимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Владимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Владимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Владимир Тимошко

Напомним, 1 ноября, в пятницу, около 16:00 по Харькову ударили ракеты С-300. Удар пришелся по месту дислокации Нацполиции. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 40 полицейских и четверо гражданских ранены.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 ноября, в последний путь провели полковника полиции Андрея Матвиенко, погибшего 1 ноября в результате ракетного удара оккупантов по Харькову.".