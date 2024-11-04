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У Харкові попрощалися з полковником поліції, який загинув через удар РФ (фото)

Суспільство 15:36   04.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові попрощалися з полковником поліції, який загинув через удар РФ (фото) Фото: Володимир Тимошко

Сьогодні, 4 листопада, в останню путь провели полковника поліції Андрія Матвієнка, який загинув 1 листопада внаслідок ракетного удару окупантів по Харкову.

«Його життя обірвалося 1 листопада. Рашисти вдарили двома ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Від отриманих травм він помер миттєво. Ще 36 його колег дістали поранення. Андрію назавжди 43. Для всіх нас це величезна і болюча втрата. Він був щирим, доброзичливим, надійним другом, досвідченим фахівцем. Вірний присязі та Батьківщині», – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

На церемонію прощання прийшли колеги загиблого, його друзі та рідні, а також небайдужі містяни. Поховали Матвієнка поруч з батьком. У нього залишилася дружина та мати, зазначив Тимошко.

в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Володимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Володимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Володимир Тимошко
в Харькове попрощались с полковником полиции
Фото: Володимир Тимошко

Нагадаємо, 1 листопада, у п’ятницю, близько 16:00 по Харкову вдарили ракети С-300. Удар прийшовся по місцю дислокації Нацполіції. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 40 поліціянтів і четверо цивільних поранені.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 листопада, в останню путь провели полковника поліції Андрія Матвієнка, який загинув 1 листопада внаслідок ракетного удару окупантів по Харкову.".