Справа про оборону Харківщини: кого не вистачає серед фігурантів – думки

Справа, в рамках якої ДБР та СБУ повідомили про підозру офіцерам ЗСУ – двом генералам і полковнику – викликала великий суспільний резонанс.

Щодо суті справи та форми самого поводження з бойовими офіцерами висловилися аналітики групи DeepState, Костянтин Машовець з “Інформаційного спротиву”, воєнкор Юрій Бутусов, Герой України, начальник штабу ОТУ “Луганськ” Сергій Собко, захисники України та ветерани АТО. Ми зібрали думки, які частково розділилися.

ЛЮДИ

Один воював за ДАП, інший вийшов з пенсії на війну, третій “не міг покинути поле бою”

Українські політики та воїни у соцмережах активно висловлюються на підтримку затриманих офіцерів – як правило, перераховуючи їхні колишні заслуги та оцінюючи особисті якості. Так, “кіборг”, начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков системно підтримує колишнього командувача ОТУ “Харків” Юрія Галушкіна. На своїй сторінці у фейсбуці Жуков опублікував два фото Галушкіна.

“На першому фото заступник командувача ДШВ полковник Юрій Алімович Галушкін несе пораненого солдата з евакуаційної машини (район населеного пункту Піски, 2014 рік) під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. На другому фото бригадний генерал Галушкін, очевидно, що небезпечний (бо стоїть у “коробці” за склом), слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО“, – підписав “кіборг”.

Він наголосив, що генерал Галушкін отримав підозру “20 січня, у день пам’яті Захисників Донецького аеропорту, як подяку за службу та роботу в той час”. Жуков також висловив підтримку всім офіцерам, яких затримали.

“Полковник Ілля Лапін так і залишається за ґратами, бо йому інкримінують статтю 429 ККУ. Начебто він самовільно залишив поле бою. Угу! Так я і повірив, знаючи Іллю Євгеновича”, – написав про іншого підозрюваного ветеран АТО та політик Олексій Петров.

Генерала Артура Горбенка підтримав мер Львова Андрій Садовий, зазначивши, що як цивільний не може оцінювати дії військових, але має право висловити свою позицію.

“Генерал Артур Горбенко у 2022 році, будучи військовим пенсіонером, мав повне право залишитися в тилу. Натомість він очолив новостворену 125-ту бригаду та вирушив на фронт. Переконаний, що сьогодні він має право чекати на рішення суду вдома, а не за ґратами” , – написав Садовий.

Водночас командир та засновник спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Костянтин Немічев явно позитивно оцінив затримання цих офіцерів.

“Нарешті затримано двох генералів та полковника, відповідальних за провал оборони на півночі Харківщини у травні минулого року. Я тоді писав про цю проблему, й тільки зараз слідство встановило, що посадовці не підготували оборонну прикродонних районів Харківщини та втратили управління боєм під час наступу росіян“, – написав Немічев у своєму телеграмі.

Галушкін – “відмінна людина”, яка ніколи не командувала угрупуванням військ – Бутусов

Військкор Юрій Бутусов проаналізував біографії двох генералів, яких затримали за підозрами у справі про прорив російської армії через кордон на Харківщині у травні 2024 року. Він повідомив, що чув багато “дуже схвальних та позитивних відгуків” про Юрія Галушкина.

“Я абсолютно не виключаю, що Артур Горбенко – хороша людина, як і Юрій Галушкін. Можливо, навіть чудова людина. Я не знайомий з цими людьми”, – зазначив Бутусов.

Водночас він констатував: призначення як Галушкіна, так і Горбенка на ті посади, які вони обіймали у травні 2024 року, були дивними кадровими рішеннями. Галушкін очолив ОТУ “Харків” просто напередодні російського вторгнення – у квітні 2024 року. Уся інформація про підготовку такого вторгнення у керівництва країни та військового командування на той момент уже була.

Відео: Юрій Бутусов/Ютуб

“За 10 років війни Юрій Галушкін був виключно на адміністративно-командних посадах. До квітня 2024 року він ніколи не командував угрупованням військ, бригадою, тобто військовою частиною, з’єднанням, об’єднанням військ, угрупованням військ, тактичною групою військ, оперативно-тактичним угрупованням. Тобто людину, яка не має досвіду управління військами, особливо в сучасній війні, і безпосередньо не керує військами, і два роки перед тим працює на посаді у військовій службі правопорядку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначає на ключовий напрямок командувачем ОТУ. Чи відповідає це обстановці? На мій погляд, абсолютно не відповідає”, – заявив Бутусов.

Горбенко – командир-прикордонник, вийшовши з пенсії, очолив бригаду ТрО

Аналогічні питання є у військкора й до призначення Артура Горбенка. Горбенко у 2014 році керував підрозділами Держприкордонслужби України. Він має статус учасника АТО, тому що командував підрозділами Держприкордонслужби протягом червня-вересня 2014 року в зоні АТО.

“Тоді не існувало бригад прикордонної служби, тому досвіду ведення загальновійськового бою Артур Горбенко під час АТО не отримав. Це було у 2014 році. Тоді було Артуру Горбенку 50 років. У 50 років він пішов на пенсію. Тобто не воював, не мав сучасного досвіду. І що ж ми бачимо? Парадокс. У березні 2022 року Артура Горбенка призначають, попри повну відсутність досвіду, командиром 125-ї окремої бригади ТрО”, – прокоментував Бутусов.

Саму 125-ту бригаду як цілісне з’єднання на фронті не застосовували, її задіювали окремими батальйонами, які придавали до різних інших підрозділів Сил оборони. За інформацією Бутусова, у травні 2024-го два з чотирьох батальйонів бригади перебували не на Харківському, а на інших напрямках. Тому 125-й бригаді придали ще два батальйони з інших з’єднань, у тому числі 415-й батальйон 23-ї ОМБр (той самий, яким командував полковник Ілля Лапін). 415-й батальйон на той момент вивели на відновлення після важких боїв під Бахмутом, де він зазнав значних втрат.

“Сам Горбенко до цього моменту, 10 травня, не керував в зоні бойових дій бойовими діями бригади. Тобто призначення Горбенка в березні 2022 року одразу на бригаду, як мінімум, дивне. Призначення Горбенка керувати обороною на напрямку головного удару просто нічим не можна пояснити”, – вважає Бутусов.

ФОРТИФІКАЦІЇ

У перші дні травневого вторгнення РФ на Харківщину однією з основних претензій до підготовки оборони області був стан фортифікацій. Першими цю тему порушили аналітики групи DeepState. Коли з’явилася інформація про затримання генералів, телеграм-канал DeepState нагадав свої ключові повідомлення весни 2024-го. Зокрема – про звалені в купу “зуби дракона” в районі Липців і непідготовлені військові опорні пункти за 10 км від кордону.

Тоді ж про відсутність (або нестачу) фортифікацій та мінних полів писали, зокрема, військкор Андрій Цаплієнко та військовослужбовець батальйону 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський.

“Це сколихнуло суспільство та викликало обговорення цієї проблематики. Поряд з цим “Українська правда” опублікувала своє розслідування щодо підготовки інженерно-фортифікаційних споруд Харківською ОВА. Також була створена Верховною Радою ТСК “по фортифікаціях”, яка померла ще при народженні”, – прокоментували аналітики.

Нагадав події весни 2024-го й Бутусов.

“9 квітня, давайте подивимося офіційне повідомлення. Готовність до відбиття наступу ОТУ “Харків” перевіряє сам Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський, який сам приїхав на напрямок. Разом з Володимиром Зеленським знаходиться, звичайно, голова Харківської військово-цивільної адміністрації Синєгубов і командувач ОСУВ “Хортиця” генерал Содоль. Володимир Зеленський відвідав оборонні споруди і, очевидно, все його влаштувало. І доповіді військового керівництва також. Це було дуже гучно розпіарено в ЗМІ. Були сюжети, як президент знаходиться там, оглядає споруди, дуже потужні. І, мабуть, більша частина людей подумала, що ці споруди знаходяться десь на кордоні, це наша реальна лінія оборони, там знаходяться війська. Насправді, друзі, сьогодні, можна сказати: президент відвідав позиції, які наші війська не займали взагалі. Як виявилось, усі ці позиції, які презентував голова ВЦА Синєгубов, були вириті абсолютно на невигідних рубежах, які наші війська не займали та не займають навіть зараз, після початку російського наступу, і вже після того, як ідуть бої. Тому що їх вирили не там, де треба прикривати кордони Харкова, не для того, щоб прикрити село Липці, а вони були аж в Липцях і за Липцями. І тому наші війська їх не займали, тому що якщо б ворога пропустили в Липці, то Харків вже був під обстрілом російських гармат… Усі ці споруди, які побудував Синєгубов за невідому кількість мільярдів, вони не були зайняті, вони не були використані, а бойові дії велися на тих позиціях, в окопах, які до того своїми силами вирили українські воїни. На цих рубежах були у 2022-2023 роках підрозділи 127-ї бригади тероборони, а потім їх замінила 125-та бригада тероборони. Це були польові укріплення, які рили самі бійці“, – розповів Бутусов.

Нагадаємо, “за гарячими слідами” начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що обласна адміністрація відповідала за будівництво третьої лінії оборони – на відстані понад 10 км від кордону. А місця розташування споруд визначало Міністерство оборони України.

“ІНШІ ФІГУРАНТИ”

І Бутусов, і аналітики DeepState, і військовий аналітик “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець пишуть про те, що крім безпосередніх командувачів, яким повідомили про підозри в гучній справі, відповідальність мають нести й керівники вищого рангу, які ухвалювали стратегічні рішення про оборону Харківської області. .

DeepState нагадує про Содоля

“Безпосередньо бійці, зокрема, 125-ї бригади ТрО стримували ворога максимально, докладаючи всі свої власні зусилля. Прикладом є село Зелене, яке було втримано і стримувало ворога в найбільш активній фазі наступальних дій. Наскільки було пріоритетним розташовувати бійців безпосередньо на кордоні з РФ в таких селах як Стрілеча та Пильна, де ворог мав повну свободу дій — не ясно. Не побачив тоді цього й на той час командувач Об’єднаних Сил і ОСУВ “Хортиця” Юрій Содоль. Дивно, що він зараз не фігурує в даному розслідуванні, яке стало причиною не прийняття ДБР заяви від Богдана Кротевича, заявляючи, що дії Содоля розглянуть у рамках даного кримінального провадження”, – написали аналітики.

Юрій Бутусов нагадав, що генерал Содоль особисто 7 травня відвідав командний пункт ОТУ “Харків” та командний пункт 125-ї бригади ТрО.

“Він перевірив готовність військ до відбиття російського наступу, який не був секретом, і всі розуміли, що він буде. І готувалися за доповідями. І давали доповіді Верховному головнокомандувачу, Ставці, що все у нас буде добре. Хто на Ставці робив такі доповіді, що ми готові? На Ставці такі доповіді робив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський”, – зазначив Бутусов.

Бутусов вважає, що фігурантами справи мають бути всі – аж до Сирського та Зеленського

Однак Бутусов не обмежується лише Содолем. Він вважає, що фігурантами справи мають бути всі – аж до Верховного головнокомандувача.

Відео: Юрій Бутусов/Ютуб

“Чомусь тут немає, що перевіряв Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Чомусь немає, що голова ВЦА Синєгубов готував ці оборонні позиції, які не були в результаті зайняті військами. Чомусь немає, що Олександр Сирський і командувач ОСУВ “Хортиця” Содоль особисто перевіряли готовність до відбиття нападу, направляли туди підрозділи, зосереджували сили і засоби, які були абсолютно недостатні для того, щоб відбити цей напад. Чомусь всього цього в цьому повідомленні (СБУ і ДБР – Ред.) ми не бачимо. Є тільки кілька винних, але я хочу повідомити, що і Володимир Зеленський, і Олександр Сирський, і голова ВЦА Синєгубов, і генерал Содоль, командувач ОТУВ, вони мають бути також фігурантами справи. Я хочу допомогти в даному випадку слідству, тому що, як сказано в повідомленні, треба встановити інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень”, – пояснив Бутусов.

Приблизно це саме, але не називаючи конкретних прізвищ, пише аналітик “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.

“Якщо виходити з логіки тих, хто формулював та нині інкременує затриманим саме “недбалість”, то розпочати їм треба було не з них, а з нинішнього вищого військово-політичного керівництва держави. Бо за своїми можливими наслідками їх “недбалість” – більш небезпечна, ніж “недбалість” якогось полковника чи бригадного генерала”, – вважає Машовець.

НАВІЩО ПОТРІБНИЙ СУД

Попри полярність думок і обурення поводженням з офіцерами в суді, більшість коментаторів все ж таки сходиться на тому, що й розслідування, і судовий розгляд у справі про оборону Харківщини важливі.

“Насправді, питань там досі дуже багато і хотілося б бачити більш об’єктивне розслідування цієї справи з усіма фігурантами. А також подібні процеси мають відбуватися, до прикладу, з подіями навколо Очеретиного, Прогресу, Торецька тощо”, – пишуть автори проєкту DeepState.

“В Україні відсутні офіційно процедури післяопераційного аналізу бойових дій, які прийняті в усіх без виключення країнах НАТО, містяться в усіх статутах НАТО. У нас таких службових розслідувань професійних нема… І єдина процедура, щоб з’ясувати, що сталося в ході бойових дій, хто несе відповідальність – це фактично кримінальна справа“, – доповнює Бутусов, наголошуючи, що повністю знімати відповідальність з Галушкіна, Горбенка та Лапіна не можна.

Плюси й мінуси суду над офіцерами під час війни описав чинний начальник штабу ОТУ “Луганськ” та ексзаступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, Герой України бригадний генерал Сергій Собко.

“Засудження можуть, при правильному підході, зміцнити правосуддя, однак вони можуть і послабити фронт. З одного боку це сигнал про відповідальність іншим, а з іншого – підрив довіри між армією та державою, зниження військового духу та ефективності командування”, – написав він .

Генерел підкреслив, що під час війни помилок припускаються навіть найкращі командири – особливо в умовах дефіциту ресурсів або переваги противника в чисельності.

“Помилки слід аналізувати, але покарання за них не повинно руйнувати армію, – наголосив він і підсумував. – Україна має унікальний шанс трансформувати свою армію під час війни. Важливо пам’ятати, що сила військового керівництва залежить не лише від професіоналізму, але й від довіри до нього. Карати за прорахунки під час війни, а особливо без глибокого аналізу – це ризикована стратегія, яка може послабити бойовий дух і командну ефективність. Замість цього варто інвестувати у військову освіту, аналіз помилок і зміцнення довіри між державою, армією та суспільством. Лише таким чином можна побудувати армію, здатну не лише перемагати, а й забезпечувати мир на десятиліття вперед”.