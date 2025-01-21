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«Не відреагували на загрози»: деталі справи про провал оборони Харківщини

Суспільство 12:10   21.01.2025
Вікторія Яковенко
«Не відреагували на загрози»: деталі справи про провал оборони Харківщини Фото: СБУ

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері нацмарафону розповіла нові подробиці слідства у справі про невдалу оборону Харківщини навесні 2024-го року.

«Такі дії командирів призвели до втрат і особового складу, і озброєння, зірвали заходи оборони держкордону у зоні їх відповідальності. Ми говоримо про те, що, наприклад, колишній командир 125-ї окремої бригади ТРО, генерал-лейтенант, недооцінили можливості противника щодо відновлення наступу в районі оборони бригади. Вони не відреагували відповідно на нарощення ворогом бойового потенціалу і на загрози», – підкреслила Сап’ян.

За її даними, командир колишнього 415-го батальйону не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

«Вони знаходилися у батальйонному рубежі оборони. І як об’єкти, їх потрібно було включити в опорні пункти і підготувати їх до захисту. І протидіяти підземній боротьбі противника, обладнати місця сховищами і складами. Це також не було зроблено», – додала Сап’ян.

У ДБР повідомили, що наразі трьом посадовцям ЗСУ обиратимуть запобіжні заходи. Правоохоронці вимагатимуть утримання під вартою. Далі триватиме досудове розслідування, у межах якого допитають всіх військовослужбовців, які були свідками, причетними і учасниками цих бойових дій, щоб з’ясувати, чи можна було цього уникнути.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, за невдалу оборону Харківщини навесні минулого року СБУ і ДБР повідомили про підозри двом генералам і полковнику. Журналіст Юрій Бутусов назвав імена  підозрюваних: генерали Юрій Галушкін і Артур Горбенко та полковник Дмитро Рюмшин. У СБУ стверджують, що вони не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері нацмарафону розповіла нові подробиці слідства у справі про невдалу оборону Харківщини навесні 2024-го року.".