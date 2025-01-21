«Не отреагировали на угрозы»: детали дела о провале обороны Харьковщины — ГБР
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире нацмарафона рассказала новые подробности следствия по делу о неудачной обороне Харьковщины весной 2024 года.
«Такие действия командиров привели к потерям и личного состава и вооружения, сорвали меры обороны госграницы в зоне их ответственности. Мы говорим о том, что, например, бывший командир 125-й отдельной бригады ТРО генерал-лейтенант недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады. Они не отреагировали соответственно на наращение врагом боевого потенциала и угрозы», — подчеркнула Сапьян.
По ее данным, командир бывшего 415-го батальона не организовал оборонные бои в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское.
«Они находились в батальонном рубеже обороны. И в качестве объектов, их нужно было включить в опорные пункты и подготовить их к защите. И противодействовать подземной борьбе противника, оборудовать места хранилищами и складами. Это тоже не было сделано», — добавила Сапьян.
В ГБР сообщили, что сейчас трем должностным лицам ВСУ будут выбирать меры пресечения. Правоохранители потребуют содержания под стражей. Далее будет продолжаться досудебное расследование, в рамках которого допросят всех военнослужащих, которые стали свидетелями, а также участниками этих боевых действий, чтобы выяснить, можно ли было этого избежать.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, за неудачную оборону Харьковщины весной прошлого года СБУ и ГБР сообщили о подозрениях двум генералам и полковнику. Журналист Юрий Бутусов назвал имена подозреваемых: генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко и полковник Дмитрий Рюмшин. В СБУ утверждают, что они не подготовили оборону пограничных районов Харьковщины и потеряли управление боем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гбр, дело, командир, оборона, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире нацмарафона рассказала новые подробности следствия по делу о неудачной обороне Харьковщины весной 2024 года.".