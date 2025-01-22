Екскомандувача ОТУ «Харків» затримали після виходу під заставу: пояснення ДБР

Екскомандувача ОТУ «Харків» бригадного генерала Юрія Галушкіна затримали після того, як він вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів гривень, підтвердили у Державному бюро розслідувань.

Як пояснили у Бюро, їхні співробітники у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону Харківської області у травні 2024 року. Галушкіну готують нову підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 ККУ.

У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини Липецької громади на півночі Харківщини було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї бригади ТрО, йдеться в публікації ДБР.

“Командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний» та віддавав накази підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що призвело до трагічних подій на лінії фронту”, – додали у Бюро.

Генерал поліції третього рангу, “кіборг” Донецького аеропорту із позивним “Маршал” Євгеній Жуков уже висловився у фейсбуці щодо повторного затримання генерала.

“Навіть якщо є факти “скоєння злочину” (який навіть не доведений), то справи офіцерів мають розглядати грамотно та з честю. Він повинен бути у форменому одязі, за столом, поряд з адвокатом, з високо піднятою головою. А не в клітці, як небезпечний злочинець, або ходити в кайданках в туалет. Має бути повага перш за все. Повага та відношення, як до офіцера! За ті справи та вчинки, які робив раніше“, – написав Жуков.

Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.

21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Лапіну призначили тримання під вартою терміном на 60 діб, а Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень. 22 січня стало відомо, що за Галушкіна внесли вказану суму. Також цього дня обрали запобіжний захід Горбенку — 60 діб під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.