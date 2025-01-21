Прорив РФ на півночі Харківщини: екскомандувачу ОТУ “Харків” визначили заставу

Трьом підозрюваним у неналежній обороні півночі Харківщини навесні 2024 року обирають запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Це колишній командувач ОТУВ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.

Запобіжні заходи Лапіну та Галушкіну обирали у закритому режимі, повідомляє «Суспільне Харків».

Оновлено о 22:01. Суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Горбенку до 13:00 22 січня.

Оновлено о 21:13. Галушкіну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень.

17:59. Лапін на початку слухання розповів, що зараз працює волонтером. Прокурор клопотав, щоб засідання було закритим, бо в матеріалах міститься державна таємниця. Натомість адвокат полковника був не проти відкритого слухання.

“Наша держава буде міцна, коли все знають. Я хочу, щоб люди бачили й все знали”, — сказав захисник.

Суддя погодилась з прокурором і ухвалила рішення закрити засідання. Як стало відомо, Лапіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Захист оскаржуватиме це рішення.

“Бажання мого підзахисного — подавати апеляцію. Моє переконання також — треба подавати апеляцію. Але реальність така, що наскільки я знаю, ще до оголошення підозри вищепоставлена особа означила в інтернеті, що дії злочинні. Мій підзахисний у залі суду намагався довести, що він робив все добре і хороше, щоб врятувати життя людей. Він відвів з певної бойової ділянки людей, вважаючи, що треба врятувати їхні життя. Це було 10 травня 2024 року. Практично це не відступ, а маневр”, — сказав адвокат Юрій Кривко.

Після Лапіна почалось засідання щодо запобіжного заходу Галушкіну. Його адвокат Михайло Величко сказав, що вони наполягатимуть на відкритому засідання та проситимуть відмовити у будь-якому запобіжному заході. За його словами, Галушкін був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я у 2024 році, зараз працює в “Укроборонпромі”. Суд також ухвалив рішення провести закрите засідання.

Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Журналіст Юрій Бутусов назвав імена підозрюваних: генерали Юрій Галушкін та Артур Горбенко. Щодо полковника, то 415-м батальйоном 23-ї ОМБр, про який йдеться у повідомленні ДБР, на той час командував Ілля Лапін. У СБУ стверджують, що фігуранти не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм.