Прорыв РФ на Харьковщине: экс-командующему ОТГВ «Харьков» определили залог
Троим подозреваемым в ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года избирают меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Это бывший командующий ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.
Меры пресечения Лапину и Галушкину избирали в закрытом режиме, сообщает «Суспільне Харків».
Обновлено в 22:01. Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Горбенко до 13:00 22 января.
Обновлено в 21:13. Галушкину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен.
17:59. Лапин в начале слушания рассказал, что сейчас работает волонтером. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание было закрытым, потому что в материалах содержится государственная тайна. При этом адвокат полковника был не против открытого слушания.
«Наше государство будет крепким, когда все знают. Я хочу, чтобы люди видели и все знали», — сказал защитник.
Судья согласилась с прокурором и приняла решение закрыть заседание. Как стало известно, Лапину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Защита будет обжаловать это решение.
«Желание моего подзащитного — подавать апелляцию. Мое убеждение также — надо подавать апелляцию. Но реальность такова, что насколько я знаю, еще до объявления подозрения вышестоящее лицо обозначило в интернете, что действия преступные. Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все доброе и хорошее, чтобы спасти жизни людей. Он отвел с определенного боевого участка людей, считая, что нужно спасти их жизни. Это было 10 мая 2024 года. Практически это не отступление, а манёвр», — сказал адвокат Юрий Кривко.
После началось заседание по мере пресечения Галушкину. Его адвокат Михаил Величко сказал, что они будут настаивать на открытом заседании и просить отказать в любой мере пресечения. По его словам, Галушкин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2024 году, сейчас работает в «Укроборонпроме». Суд также принял решение провести закрытое заседание.
Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Журналист Юрий Бутусов назвал имена подозреваемых: генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко. Что касается полковника, то 415-м батальоном 23-й ОМБр, о котором идет речь в сообщении ГБР, в то время командовал Илья Лапин. В СБУ утверждают, что они не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, оборона, суд;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троим подозреваемым в ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года избирают меры пресечения в Печерском райсуде Киева.".