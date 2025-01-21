Прорыв РФ на Харьковщине: экс-командующему ОТГВ «Харьков» определили залог

Суд по избранию мер пресечения в деле о ненадлежащей защите от оккупантов севера Харьковщины. Фото: «Суспільне»/Лилия Гончарук

Троим подозреваемым в ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года избирают меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Это бывший командующий ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

Меры пресечения Лапину и Галушкину избирали в закрытом режиме, сообщает «Суспільне Харків».

Обновлено в 22:01. Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Горбенко до 13:00 22 января.

Обновлено в 21:13. Галушкину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен.

17:59. Лапин в начале слушания рассказал, что сейчас работает волонтером. Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание было закрытым, потому что в материалах содержится государственная тайна. При этом адвокат полковника был не против открытого слушания.

«Наше государство будет крепким, когда все знают. Я хочу, чтобы люди видели и все знали», — сказал защитник.

Судья согласилась с прокурором и приняла решение закрыть заседание. Как стало известно, Лапину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Защита будет обжаловать это решение.

«Желание моего подзащитного — подавать апелляцию. Мое убеждение также — надо подавать апелляцию. Но реальность такова, что насколько я знаю, еще до объявления подозрения вышестоящее лицо обозначило в интернете, что действия преступные. Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все доброе и хорошее, чтобы спасти жизни людей. Он отвел с определенного боевого участка людей, считая, что нужно спасти их жизни. Это было 10 мая 2024 года. Практически это не отступление, а манёвр», — сказал адвокат Юрий Кривко.

После началось заседание по мере пресечения Галушкину. Его адвокат Михаил Величко сказал, что они будут настаивать на открытом заседании и просить отказать в любой мере пресечения. По его словам, Галушкин был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2024 году, сейчас работает в «Укроборонпроме». Суд также принял решение провести закрытое заседание.

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Журналист Юрий Бутусов назвал имена подозреваемых: генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко. Что касается полковника, то 415-м батальоном 23-й ОМБр, о котором идет речь в сообщении ГБР, в то время командовал Илья Лапин. В СБУ утверждают, что они не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем.