Провал оборони Харківщини: генералам визначили застави, за одного вже внесли
22 січня у Печерському райсуді Києва продовжили обирати запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про неналежну оборону півночі Харківщини навесні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУВ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.
17:40. Останньому підозрюваному – генерал-лейтенанту Артуру Горбенку – також обрали запобіжний захід – два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 мільйонів гривень, інформує «Суспільне».
15:50. За колишнього командувача ОТУВ «Харків» бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу у 5 мільйонів гривень. Про це розповів адвокат Галушкіна Михайло Величко. Ім’я заставодавця не оприлюднюють.
Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. 21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Полковнику Іллі Лапіну призначили тримання під вартою строком на 60 діб, а бригадному генералу Юрію Галушкіну – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 17:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 січня у Печерському райсуді Києва продовжили обирати запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про неналежну оборону півночі Харківщини навесні 2024 року.".