Провал обороны Харьковщины: генералам определили залоги, за одного уже внесли

22 января в Печерском райсуде Киева продолжили избирать меры пресечения троим подозреваемым в деле о ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

17:40. Последнему подозреваемому — генерал-лейтенанту Артуру Горбенко — также избрали меру пресечения — два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 миллионов гривен, информирует «Суспільне».

15:50. За бывшего командующего ОТГВ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в 5 миллионов гривен, рассказал адвокат Галушкина Михаил Величко. Имя залогодателя не обнародуют.

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. 21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Полковнику Илье Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а бригадному генералу Юрию Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен.