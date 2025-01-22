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Провал обороны Харьковщины: генералам определили залоги, за одного уже внесли

Общество 17:40   22.01.2025
Виктория Яковенко
Елена Нагорная
Провал обороны Харьковщины: генералам определили залоги, за одного уже внесли Бригадный генерал Юрий Галушкин на заседании суда. Фото: «Суспільне»/Лилия Гончарук

22 января в Печерском райсуде Киева продолжили избирать меры пресечения троим подозреваемым в деле о ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

17:40. Последнему подозреваемому — генерал-лейтенанту Артуру Горбенко — также избрали меру пресечения — два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 миллионов гривен, информирует «Суспільне».

Экс-комбриг 125-й бригады ТрО Артур Горбенко
Фото: armyinform.com.ua

15:50. За бывшего командующего ОТГВ «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в 5 миллионов гривен, рассказал адвокат Галушкина Михаил Величко. Имя залогодателя не обнародуют.

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. 21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Полковнику Илье Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а бригадному генералу Юрию Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен.

Читайте также: «Не отреагировали на угрозы»: детали дела о провале обороны Харьковщины — ГБР

Автор: Виктория Яковенко, Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 17:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 января в Печерском райсуде Киева продолжили избирать меры пресечения троим подозреваемым в деле о ненадлежащей обороне севера Харьковщины весной 2024 года.".