Не ІПСО. Кадри ще кількох неготових фортифікацій біля Липців показав DeepState

У відповідь на звинувачення начальника ХОВА Олега Синегубова у поширенні «ворожого ІПСО» аналітичний канал DeepState опублікував кадри ще кількох недобудованих оборонних укріплень біля Липців, які на початку росіян були розташовані за 15 км від державного кордону.

«Змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП за 10 км від ДКУ (у 2023-му найближч. ий ворожий СП знаходився взагалі на відстані 15 км), якими з нами поділилися бійці. І тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку та некомпетентний підхід, який, скоріше за все, подавався військово-політичному керівництву як “успішність”, з чого навіть могли зробитися висновки про “завершальні етапи вибудови ІФС”, зокрема, на Харківщині», – підкреслили в DeepState

«Забігаючи наперед, розвіємо тези про “почали облаштовувати” та “вороже ІПСО”. Інші позиції “фортифікацій” мають тільки її назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі. І виглядає дуже дивно, що в 10 км від державного кордону протягом 2023-2024 років там змогли здійснити тільки перший етап вибудови. Подібний халатний підхід до процесу роботи зіграв злий жарт в районі Очеретиного. І тільки через те, що нашим бійцям довелося відійти з позицій, вдалося уникнути втрат від легкого ураження артилерією та FPV-дронами. На їх місці, на щастя, опинилися якраз московити. Щодо тези “постійних обстрілів”, то їх активізація почалася ближче до наступальних дій. Якщо й далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Все ж таки варто зосередитися на перевірках», – наголосили в DeepState.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.