“Дискредитація” – Синєгубов про “зуби дракона”, звалені в купу на Харківщині

Фото звалених біля узбіччя оборонних загороджень «зуби дракона», які раніше опублікували аналітики DeepState, зазначаючи, що вони були зроблені на околиці Липців, прокоментував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На знімках, за його словами, залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшої установки.

«Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б «за словами деяких блогерів» могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій”, – написав Синєгубов у телеграмі та додав, що “розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт”.

Начальник ХОВА пов’язав ці публікації з іншими, які, за його словами, почалися в день наступу окупантів на Вовчанськ.

«Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Усі ці матеріали виходили у приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПсО, яка спрямована на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ”, – стверджує Синєгубов.

Він також розповів, що тетраедри з колючим дротом мали встановлювати протягом 2023-2024 років, і завдання, які ставили військові за 2023-й, — були виконані на 100%, що підтверджують органи контролю. Частину робіт згідно з планом, продовжив начальник ХОВА, розпочали виконувати вже у 2024-му, але вони були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли й будуть виконані, коли для цього буде фізична можливість.

Раніше проєкт DeepState опублікував фото оборонних загороджень «зуби дракона», звалених на узбіччі. З посиланням на бійців аналітики стверджували, що ці конструкції лежать на околиці села Липці Харківського району Харківської області, і з літа 2023 їх так ніхто і не розставив.

«Не будемо робити висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме добросовісність підрядників, які зводили оборонні споруди, і відповідальних осіб, які мали здійснювати контроль», — зазначили у телеграм-каналі проєкту.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.