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Договору на ремонт дороги до Вовчанська за 370 млн не було- Служба відновлення

Події 09:56   15.05.2024
Оксана Горун
Договору на ремонт дороги до Вовчанська за 370 млн не було- Служба відновлення

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області заявила, що в соцмережах та ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про нібито договір на 370 млн грн на ремонт дороги Харків – Вовчанськ.

“Днями в інтернет-просторі розійшлася інформація про те, що Служба відновлення у Харківській області нібито уклала договір на ремонт дороги Харків-Вовчанськ (до кордону з рф) на суму у 370 млн грн. Наголошуємо, що такого договору ніколи не існувало, на цій ділянці траси виконувалися виключно ямкові та аварійні ремонти з мінімальними витратами й лише до м. Вовчанськ після його деокупації. Тож просимо прибрати недостовірну новину, а на майбутнє, при підготовці таких матеріалів, вже вкотре радимо звертатися за коментарями до Служби відновлення у Харкові”, – заявили в Службі.

Там зазначили, що останнім часом зіткнулися вже вп’яте з поширенням у ЗМІ та телеграм-каналах недостовірної інформації про свою роботу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 09:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області заявила, що в соцмережах та ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про нібито договір на 370 млн грн на ремонт дороги Харків – Вовчанськ".