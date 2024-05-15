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Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

Происшествия 09:56   15.05.2024
Оксана Горун
Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области заявила, что в соцсетях и СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы договоре на 370 млн грн на ремонт дороги Харьков — Волчанск.

«На днях в интернет-пространстве разошлась информация о том, что Служба восстановления в Харьковской области якобы заключила договор на ремонт дороги Харьков-Волчанск (до границы с РФ) на сумму 370 млн грн. Отмечаем, что такого договора никогда не существовало, на этом участке трассы выполнялись исключительно ямочные и аварийные ремонты с минимальными затратами — и только до г. Волчанск после его деоккупации. Поэтому просим убрать недостоверную новость, а на будущее, при подготовке таких материалов, в очередной раз советуем обращаться за комментариями в Службу восстановления в Харькове», — заявили в Службе.

Там отметили, что за последнее время столкнулись уже в пятый раз с распространением в СМИ и telegram-каналах недостоверной информации о своей работе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области заявила, что в соцсетях и СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы договоре на 370 млн грн на ремонт дороги Харьков — Волчанск".