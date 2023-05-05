На дороге из Харькова в Волчанск укладывают новый асфальт (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На автомобильной дороге Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка проводится аварийный ремонт в рамках эксплуатационного содержания.

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия, разрыхляют конструктивные слои, а также проводят ямочный ремонт.

Этот маршрут дорожники называют сверхважным, ведь Волчанск регулярно страдает от вражеских обстрелов.

«В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров. На объекте работает подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг», к работам привлечено 35 работников», — рассказали в службе.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, что за время боевых действий в Харьковской области было повреждено 1059 километров дорог государственного значения, сейчас расчищено — 612 километров.