На дороге из Харькова в Волчанск укладывают новый асфальт (фото)
На автомобильной дороге Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка проводится аварийный ремонт в рамках эксплуатационного содержания.
Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия, разрыхляют конструктивные слои, а также проводят ямочный ремонт.
Этот маршрут дорожники называют сверхважным, ведь Волчанск регулярно страдает от вражеских обстрелов.
«В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров. На объекте работает подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг», к работам привлечено 35 работников», — рассказали в службе.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Напомним, что за время боевых действий в Харьковской области было повреждено 1059 километров дорог государственного значения, сейчас расчищено — 612 километров.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 21:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автомобильной дороге Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка проводится аварийный ремонт в рамках эксплуатационного содержания.".