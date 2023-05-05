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На дороге из Харькова в Волчанск укладывают новый асфальт (фото)

Общество 21:37   05.05.2023
Елена Нагорная
На дороге из Харькова в Волчанск укладывают новый асфальт (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На автомобильной дороге Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка проводится аварийный ремонт в рамках эксплуатационного содержания.

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия, разрыхляют конструктивные слои, а также проводят ямочный ремонт.

Этот маршрут дорожники называют сверхважным, ведь Волчанск регулярно страдает от вражеских обстрелов.

«В 2021 году на автомобильной дороге Т-21-04 было отремонтировано 40 километров дорожного покрытия, сейчас запланировано восстановить еще 20 километров. На объекте работает подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг», к работам привлечено 35 работников», — рассказали в службе.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, что за время боевых действий в Харьковской области было повреждено 1059 километров дорог государственного значения, сейчас расчищено — 612 километров.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 21:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автомобильной дороге Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка проводится аварийный ремонт в рамках эксплуатационного содержания.".