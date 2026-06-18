Ремонт трассы М-18 на Харьковщине: тормозит ли сложное финансирование работы
На дороге государственного значения М-18 «Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта» продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Дорожники говорят: ремонтируют ее подрядчики, фактически, в долг.
«Этот маршрут является одной из ключевых транспортных артерий Харьковской области, обеспечивая сообщение между громадами, движение грузового транспорта, работу экстренных служб и ежедневные поездки тысяч жителей региона. Сегодня отдельные участки трассы М-18 находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Около 90% покрытия нуждаются в ремонте, что вызывает многочисленные обращения и недовольство пользователей дороги”, — отметили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Отмечается: несмотря на ограниченное финансирование работы на маршруте продолжаются.
«Сейчас они выполняются подрядной организацией, фактически, в долг, что собственно, и позволяет не останавливать процесс восстановления важной транспортной артерии», — говорится в сообщении.
Дорожники уже отфрезеровали изношенное покрытие на участке вблизи поселка Высокий и приступили к укладке нового асфальтобетона. Потом работы будут продолжаться в направлении Мерефы.
«Для привлечения финансирования Служба восстановления и развития инфраструктуры внесла в цифровую экосистему DREAM все необходимые документы и проектные материалы. Ожидается выделение средств, которые позволят продолжить комплексное восстановление дороги», — добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорожники, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры, трасса, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 14:49;