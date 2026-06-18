Ремонт трассы М-18 на Харьковщине: тормозит ли сложное финансирование работы

На дороге государственного значения М-18 «Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта» продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Дорожники говорят: ремонтируют ее подрядчики, фактически, в долг.

«Этот маршрут является одной из ключевых транспортных артерий Харьковской области, обеспечивая сообщение между громадами, движение грузового транспорта, работу экстренных служб и ежедневные поездки тысяч жителей региона. Сегодня отдельные участки трассы М-18 находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Около 90% покрытия нуждаются в ремонте, что вызывает многочисленные обращения и недовольство пользователей дороги”, — отметили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается: несмотря на ограниченное финансирование работы на маршруте продолжаются.

«Сейчас они выполняются подрядной организацией, фактически, в долг, что собственно, и позволяет не останавливать процесс восстановления важной транспортной артерии», — говорится в сообщении.

Дорожники уже отфрезеровали изношенное покрытие на участке вблизи поселка Высокий и приступили к укладке нового асфальтобетона. Потом работы будут продолжаться в направлении Мерефы.

«Для привлечения финансирования Служба восстановления и развития инфраструктуры внесла в цифровую экосистему DREAM все необходимые документы и проектные материалы. Ожидается выделение средств, которые позволят продолжить комплексное восстановление дороги», — добавили дорожники.