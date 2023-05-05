На дорозі з Харкова до Вовчанська кладуть новий асфальт (фото)

На автомобільній дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка проводиться аварійний ремонт в межах експлуатаційного утримання.

Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, робітники кладуть шар вирівнювального покриття, розпушують конструктивні шари, а також проводять ямковий ремонт.

Цей маршрут шляховики називають надважливим, адже Вовчанськ регулярно потерпає від ворожих обстрілів.

“У 2021 році на автомобільній дорозі Т-21-04 було відремонтовано 40 кілометрів дорожнього покриття, зараз заплановано відновити ще 20 кілометрів. На об‘єкті працює підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь», до робіт залучено 35 працівників”, – розповіли у службі.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Нагадаємо, що за час бойових дій у Харківській області було пошкоджено 1059 кілометрів доріг державного значення, наразі розчищено – 612 кілометрів.