На дорозі з Харкова до Вовчанська кладуть новий асфальт (фото)
На автомобільній дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка проводиться аварійний ремонт в межах експлуатаційного утримання.
Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, робітники кладуть шар вирівнювального покриття, розпушують конструктивні шари, а також проводять ямковий ремонт.
Цей маршрут шляховики називають надважливим, адже Вовчанськ регулярно потерпає від ворожих обстрілів.
“У 2021 році на автомобільній дорозі Т-21-04 було відремонтовано 40 кілометрів дорожнього покриття, зараз заплановано відновити ще 20 кілометрів. На об‘єкті працює підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь», до робіт залучено 35 працівників”, – розповіли у службі.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Нагадаємо, що за час бойових дій у Харківській області було пошкоджено 1059 кілометрів доріг державного значення, наразі розчищено – 612 кілометрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 21:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На автомобільній дорозі Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка проводиться аварійний ремонт в межах експлуатаційного утримання.".