Міст під Чугуєвом відбудували: доїхати до Печенігів стало простіше (фото)

У Харківській області відновили міст через річку Тетлега на маршруті Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук. Завдяки цьому тепер налагоджено пряме сполучення з Великобурлуцькою та Печенізькою громадами.

Про це повідомляють у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

У відомстві нагадали, що міст був зруйнований під час боїв 26 лютого 2022 року, а після деокупації поряд із розбитою спорудою звели тимчасову переправу, якою могли проїжджати транспортні засоби вагою до 10 тонн. Відновлення мосту розпочалося наприкінці минулого року.

За кілька місяців шляховики зробили нові опори, гідроізоляцію, асфальтобетонне покриття, тротуари та огородження, нанесли дорожню розмітку.

“Селища Великий Бурлук та Печеніги знаходяться неподалік кордону з державою-агресоркою. На початку 2022 року вони потрапили під тимчасову окупацію. Навіть після звільнення громади регулярно страждають від обстрілів росіян. Налагодження якісного сполучення з ними – пріоритет Агентства відновлення, адже до людей мають швидко діставатися рятувальники, лікарі, ремонтні бригади та, звісно, гуманітарні конвої”, — додали у відомстві.



Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України