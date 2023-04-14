Live
  • П’ятниця 14.04.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)

Суспільство 19:16   14.04.2023
Олена Нагорна
Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)

У Харківській області майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега, що на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Штучна споруда була зруйнована 26 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Тимчасову переправу в об’їзд розбитого мосту збудували в червні, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

У відомстві зазначають, що напередодні на мосту влаштували нове покриття. Залишилися фінішні роботи: бар’єрна огорожа, розмітка та дорожні знаки.

Об’єкт цілодобово відновлюють 35 спеціалістів ТОВ “Мостобудівельний загін 112”.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На сьогодні у Харківській області функціонують 22 тимчасові переправи.

 Читайте також: Які дороги Харківщини приводили до ладу у вівторок (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:22
Хто відшкодує втрати власникам зруйнованих будинків у Харкові?
19:16
Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)
18:44
21 населений пункт Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб
18:25
П’яні співмешканці на Харківщині побили пенсіонера та забрали його майно
17:01
На Харківщині реставрують старовинне Євангеліє, яке врятували під час окупації

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 19:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега, що на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.".