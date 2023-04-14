Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)
У Харківській області майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега, що на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.
Штучна споруда була зруйнована 26 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Тимчасову переправу в об’їзд розбитого мосту збудували в червні, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
У відомстві зазначають, що напередодні на мосту влаштували нове покриття. Залишилися фінішні роботи: бар’єрна огорожа, розмітка та дорожні знаки.
Об’єкт цілодобово відновлюють 35 спеціалістів ТОВ “Мостобудівельний загін 112”.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
На сьогодні у Харківській області функціонують 22 тимчасові переправи.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега, що на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.".