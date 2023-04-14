Розбитий унаслідок боїв міст під Чугуєвом майже відновили (фото)

У Харківській області майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега, що на автодорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Штучна споруда була зруйнована 26 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Тимчасову переправу в об’їзд розбитого мосту збудували в червні, повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

У відомстві зазначають, що напередодні на мосту влаштували нове покриття. Залишилися фінішні роботи: бар’єрна огорожа, розмітка та дорожні знаки.

Об’єкт цілодобово відновлюють 35 спеціалістів ТОВ “Мостобудівельний загін 112”.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На сьогодні у Харківській області функціонують 22 тимчасові переправи.