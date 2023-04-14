Разбитый вследствие боев мост под Чугуевом почти восстановили (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
В Харьковской области почти завершено восстановление моста через реку Тетлега, на автодороге Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук.
Искусственное сооружение было разрушено 26 февраля 2022 года в результате боевых действий. Временную переправу в объезд разбитого моста построили в июне, сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
В ведомстве отмечают, что накануне на мосту положили новое покрытие. Остались финишные работы: барьерное ограждение, разметка и дорожные знаки.
Объект круглосуточно восстанавливают 35 специалистов ООО «Мостостроительный отряд 112».
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
На сегодня в Харьковской области функционируют 22 временные переправы.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 19:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области почти завершено восстановление моста через реку Тетлега, на автодороге Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук.".