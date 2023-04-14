Разбитый вследствие боев мост под Чугуевом почти восстановили (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области почти завершено восстановление моста через реку Тетлега, на автодороге Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук.

Искусственное сооружение было разрушено 26 февраля 2022 года в результате боевых действий. Временную переправу в объезд разбитого моста построили в июне, сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В ведомстве отмечают, что накануне на мосту положили новое покрытие. Остались финишные работы: барьерное ограждение, разметка и дорожные знаки.

Объект круглосуточно восстанавливают 35 специалистов ООО «Мостостроительный отряд 112».



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На сегодня в Харьковской области функционируют 22 временные переправы.