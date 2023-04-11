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Какие дороги Харьковщины приводили в порядок во вторник (фото)

Общество 22:21   11.04.2023
Елена Нагорная
Какие дороги Харьковщины приводили в порядок во вторник (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

11 апреля дорожники Харьковской области нанесли разметку на дорогах Т-21-01 на участке Мирное — Дубки и М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

Об этом сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области (бывшая Служба автомобильных дорог в Харьковской области).

Также сегодня дорожники демонтировали металлическое барьерное ограждение, проводили ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью, убирали мусор, устанавливали и выравнивали дорожные знаки.

«На дорогах государственного значения продолжается весеннее эксплуатационное содержание. Подрядные дорожные организации продолжают обеспечивать бесперебойный проезд», — рассказали в службе.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 22:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 апреля дорожники Харьковской области нанесли разметку на дорогах Т-21-01 на участке Мирное — Дубки и М-03 Киев — Харьков — Довжанский.".