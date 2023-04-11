Какие дороги Харьковщины приводили в порядок во вторник (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

11 апреля дорожники Харьковской области нанесли разметку на дорогах Т-21-01 на участке Мирное — Дубки и М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

Об этом сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области (бывшая Служба автомобильных дорог в Харьковской области).

Также сегодня дорожники демонтировали металлическое барьерное ограждение, проводили ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью, убирали мусор, устанавливали и выравнивали дорожные знаки.

«На дорогах государственного значения продолжается весеннее эксплуатационное содержание. Подрядные дорожные организации продолжают обеспечивать бесперебойный проезд», — рассказали в службе.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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