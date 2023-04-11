Які дороги Харківщини приводили до ладу у вівторок (фото)

11 квітня шляховики Харківської області нанесли розмітку на дорогах Т-21-01 на ділянці Мирне – Дубки та М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (колишня Служба автомобільних доріг у Харківській області).

Також сьогодні шляховики демонтовували металеві бар’єрні огорожі, проводили ямкові ремонти гарячою асфальтобетонною сумішшю, прибирали сміття, встановлювали та вирівнювали дорожні знаки.

“На дорогах державного значення триває весняне експлуатаційне утримання. Підрядні дорожні організації продовжують забезпечувати безперебійний проїзд”, – розповіли у службі.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області