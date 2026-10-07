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Доїхали до річки Уди: двох маленьких хлопчиків шукали копи в Харкові

Події 11:05   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Доїхали до річки Уди: двох маленьких хлопчиків шукали копи в Харкові

6 жовтня до правоохоронців звернулася 39-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого шестирічного сина. Після чого копи одразу ж розпочали пошуки дитини в Харкові. 

Жінка уточнила, що її син катався на велосипеді із чотирирічним сусідським хлопчиком. Незабаром і його мама звернулася по допомогу до поліції. Згодом копи розшукали дітей. Як виявилося, вони поїхали на велосипедах до річки Уди.

“Щодо батьків дітей складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня до правоохоронців звернулася 39-річна жінка, яка повідомила про зникнення свого шестирічного сина. Після чого копи одразу ж розпочали пошуки дитини в Харкові. ".