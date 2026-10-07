Доехали до речки Уды: двух маленьких мальчиков искали копы в Харькове

6 октября к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего шестилетнего сына. После чего копы сразу же приступили к поискам ребенка в Харькове.

Женщина уточнила, что ее сын катался на велосипеде с четырехлетним соседским мальчиком. Вскоре и его мама обратилась за помощью в полицию. Вскоре копы разыскали детей. Как оказалось, они поехали на велосипедах к речке Уды.

«В отношении родителей детей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.