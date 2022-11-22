Митрополита Єлисея планують позбавити звання “Почесний громадянин міста Ізюм”
Митрополита Єлисея, який благословив головного колаборанта Харківщини Віталія Ганчева і під час деокупації виїхав до РФ, пропонують позбавити звання “Почесний громадянин міста Ізюм”.
Відповідне звернення до начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка опублікував заступник мера Володимир Мацокін.
“Митрополит Єлисей (Іванов Олег Олександрович), що очолював Ізюмсько-Куп’янську єпархію УПЦ, з самого початку агресії РФ та безпосередньо окупації м. Ізюм та Ізюмського району став на біг ворога і почав співпрацювати з окупаційною владою. Кадри, де гр. Іванов О.О. “благословляє” колаборантів, розміщені в інтернет-просторі, остаточно зганьбили цю людину. Гр. Іванов О.О є ідейним і палким прихильником “русского мира”, виправдовував цю ворожу ідеологію і легалізовував її серед віруючих громадян”, – йдеться у зверненні.
Окрім цього, звання “Почесного громадянина” просять позбавити співака Ігоря Демаріна, який тривалий час живе у Москві.
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Нагадаємо, що тимчасовим керівником Ізюмської єпархії УПЦ став митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 21:38;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Митрополита Єлисея, який благословив головного колаборанта Харківщини Віталія Ганчева і під час деокупації виїхав до РФ, пропонують позбавити звання “Почесний громадянин міста Ізюм”.".