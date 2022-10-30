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11 харківських священників УПЦ Московського патріархату втекли в РФ – ЗМІ

Суспільство 17:01   30.10.2022
Елена Нагорная
11 харківських священників УПЦ Московського патріархату втекли в РФ – ЗМІ

На Харківщині ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ було сформовано ДРГ із числа священників УПЦ Московського патріархату, які благословляли російську агресію проти України.

Про це повідомляє Newsroom із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, митрополит Ізюмський та Куп’янський Єлисей (Олег Іванов) після повномасштабного вторгнення РФ підтримав “русский мир” та благословив головного колаборанта Харківщини Віталія Ганчева.

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Також повідомляється, що під час окупації Вовчанської громади місцевий отець Леонід взаємодіяв із загарбницькою “владою” та здійснював релігійні заходи за участю військових РФ.

За даними джерел видання, наразі 11 священників Московського патріархату після деокупації населених пунктів Харківщини виїхали в РФ, серед них і митрополит Єлисей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 17:01;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ було сформовано ДРГ із числа священників УПЦ Московського патріархату, які благословляли російську агресію проти України.".